Пожар вспыхнул в ТЦ «Светофор» в Люберцах
Люберцы, Московская область, 8 февраля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В торговом центре «Светофор» в подмосковном городе Люберцы вспыхнул пожар, сообщил 8 февраля Telegram-канал «112».
Из здания начали эвакуировать посетителей и персонал.
Возгорание началось из-за короткого замыкания в эскалаторе на третьем этаже, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как сообщало ИА Регнум, по данным прокуратуры Москвы от 7 февраля, из-за пожара на многоярусной парковке на Волжском бульваре погиб человек. Причину пожара должна установить пожарно-техническая экспертиза, отметили в ведомстве.
Утром 6 февраля пожар вспыхнул в ТЦ «Ривьера» на улице Автозаводской на юге Москвы. У здания загорелась обшивка, пламя охватило фасад с первого по третий этаж. В результате пожара никто не пострадал.