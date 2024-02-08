Люберцы, Московская область, 8 февраля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В торговом центре «Светофор» в подмосковном городе Люберцы вспыхнул пожар, сообщил 8 февраля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Из здания начали эвакуировать посетителей и персонал.

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Возгорание началось из-за короткого замыкания в эскалаторе на третьем этаже, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, по данным прокуратуры Москвы от 7 февраля, из-за пожара на многоярусной парковке на Волжском бульваре погиб человек. Причину пожара должна установить пожарно-техническая экспертиза, отметили в ведомстве.

Утром 6 февраля пожар вспыхнул в ТЦ «Ривьера» на улице Автозаводской на юге Москвы. У здания загорелась обшивка, пламя охватило фасад с первого по третий этаж. В результате пожара никто не пострадал.