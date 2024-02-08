Белгород, 8 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. На территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную тревогу. Об этом 8 февраля сообщила мэрия города.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — сообщили власти.

В связи с этим администрация призвала горожан по возможности оставаться дома и не походить к окнам

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля в Белгороде и Белгородском районе также объявляли ракетную опасность. Позднее в этот же день в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили семь ракет чешских реактивных систем залпового огня Vampire ВСУ над регионом.

Вечером 7 февраля силы ПВО уничтожили два беспилотника самолётного типа и сбили ещё пять реактивных снарядов украинских РСЗО Vampire в небе над областью.