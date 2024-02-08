Москва, 8 февраля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Политик Борис Надеждин, которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом на пост президента России, заявил, что решение ожидаемое и претензий к Центризбиркому он не имеет, однако есть вопросы к самой процедуре сбора подписей.

Alexey Belkin/Global Look Press Борис Надеждин

8 февраля ЦИК отказала Надеждину в регистрации из-за высокого процента брака в собранных им подписях. Недействительными были признаны более 9 тыс. из 60 тыс. подписей в его поддержку. Всего Надеждин представил 104 734 подписных листа, из них достоверными признали 95 587, что является недостаточным для регистрации.

«Ожидаемое решение, никаких претензий к членам избиркома совершенно точно нет, претензии есть к законодателям, которые сделали такой закон, по которому невозможно подписи собрать. Претензии есть к самому жанру сбора подписей», — сказал Надеждин на заседании ЦИК.

Ещё 2 февраля рабочая группа Центризбиркома выявила ошибки в подписных листах, сданных Надеждиным. Политик тогда попросил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры. В ЦИК пошли навстречу и перенесли рассмотрение с 7 на 8 февраля. Глава избирательной комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что в этом случае комиссия идёт навстречу кандидатам, несмотря на то, что у представителей политиков была возможность присутствовать во время проверки подписей. Однако представители Надеждина так и не появились.

При этом после того, как представители ЦИК озвучили процент брака в подписных листах и ошибки, которые допустил штаб Надеждина, он попросил перенести решение о его регистрации на 10 февраля.

Элла Памфилова в ответ напомнила, что закон равен для всех. Кроме того, кандидату уже шли навстречу, предоставив достаточно времени (например, отложив дедлайн на день).

«Законом чётко дано двое суток по окончании проверки подписей, чтобы на этом этапе вы могли высказать свои аргументы и контраргументы. Мы пошли навстречу и перенесли ещё на сутки. На данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура. Ваши доводы, простите меня, несостоятельны. Мы обязаны двигаться дальше, мы не можем подстраиваться под определённого кандидата», — подчеркнула Памфилова.

Отказано в регистрации было и выдвиженцу от «Коммунистов России» Сергею Малинковичу. Центризбирком по итогам проверки Малинковича признал недействительными 8979 подписей. Брак превысил 15%. Кроме того, в листах Малинковича обнаружили восемь умерших людей, а в подписях за Надеждина — 11 умерших.

Как объяснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, ЦИК не обвиняет кандидатов в появлении умерших в подписных листах. Вероятнее всего, такая ошибка связана с использованием старых баз. В то же время он назвал появление умерших в списках верхом цинизма.

«Данные факты говорят о том, что люди, работавшие над составлением списков — ну, для меня это понятно, я не первый раз собирал эти списки, — это значит, что база данных старая была использована для того, чтобы фальсифицировать подписи избирателей. Это старые базы данных. Причём если выведем дату, когда он умер, то мы увидим — все эти люди умерли в декабре и январе. База была новая. И людям заплатили правильно. Базу они нашли новую, и только декабрь и январь позволил им совершить ошибки, потому что эти люди ещё в новых базах не были актуализированы», — сказал Булаев на заседании ЦИК РФ.

По итогам заседания ЦИК Памфилова указала, что наступила ясность относительно того, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата на выборах президента РФ.

В настоящее время зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, в поддержку которого собрали порядка 3 млн подписей, Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта текущего года.