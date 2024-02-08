Москва, 8 февраля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Российские военные на донецком направлении в зоне специальной военной операции заняли более выгодные позиции, сообщил 8 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР», — рассказал он.

Официальный представитель российского военного ведомства отметил, что ВСУ потеряли за сутки на этом направлении до 310 военных, а также танк и четыре автомобиля.

Кроме того, российские военные нанесли удары по украинской военной технике — артсистеме М777 американского производства, САУ Krab польского производства, гаубице Д-20, орудию Д-30 и противотанковой пушке МТ-12.

Также Конашенков сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 155 военных, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и одну Д-20. Российские военные нанесли удары по украинской армии в районах города Угледара и села Макаровка в ДНР.

Российские военные сбили в ДНР украинский штурмовик Су-25. С начала СВО украинская армия потеряла 570 самолётов и 265 вертолётов, добавил официальный представитель Министерства обороны России.