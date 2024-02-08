Москва, 8 февраля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации уничтожили самолёт Су-25 Вооружённых сил Украины. Об этом 8 февраля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Он уточнил, что удар по штурмовику истребительная авиация нанесла в Донецкой Народной Республике.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», ― доложил военный.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции украинская армия потеряла 570 самолётов и 265 вертолётов.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 22 января сбили самолёт Су-25 украинской армии около Ивановки в Харьковской области. Также за сутки российские средства ПВО перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и пять ракет для комплексов HIMARS ВСУ.

Ещё один самолёт силы ПВО сбили 1 января в районе Великоалександровки в Днепропетровской области. Украинская армия лишилась Су-27.

Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-А1 «Солнцепёк» группировки войск «Запад» Вооружённых сил России 8 февраля уничтожили долговременные укрытия ВСУ на купянском направлении. Под удар попали блиндажи, наблюдательные посты, склады боеприпасов и провизии вместе с находящейся в них живой силой ВСУ.