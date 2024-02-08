Москва, 8 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Российские подразделения за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, сообщил 8 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Stringer/Global Look Press

«Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю», — заявил генерал-лейтенант.

При поддержке артиллерии российские бойцы за сутки отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения Вооружённых сил Украины в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.

Потери украинской армии на этом направлении составили до 230 военных, а также три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

В оборонном ведомстве также сообщили, что на купянском направлении российские военные отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка в Харьковской области и Терны в ДНР.

Украинская армия потеряла на купянском направлении до 30 военнослужащих, четыре пикапа, а также гаубицу М777 американского производства.

Как сообщало 7 февраля ИА Регнум, военный корреспондент Андрей Коц сообщил, что российские военные начали наступление с целью возвращения города Красный Лиман, захваченного украинской армией. Он рассказал, что российская армия наступает на Купянск для занятия позиций на реке Оскол, а на юге ВС России движутся по линии Терны — Ямполь — Торское.

В Минобороны 8 февраля также сообщили, что российские военные заняли более выгодные позиции на донецком направлении в зоне СВО. Украинская армия потеряла за сутки на этом направлении до 310 военных, а также танк и четыре автомобиля.