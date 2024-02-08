Москва, 8 февраля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина пригласила горожан на фестиваль ко Дню российской науки. Мероприятие пройдёт 10 и 11 февраля в центре «Заповедное посольство» в парке «Зарядье».

Пресс-служба депкульта

Посетители смогут познакомиться с достижениями отечественной науки, а также разобраться в устройстве окружающего мира.

«Для гостей фестиваля запланировано порядка 60 мастер-классов, лекции, показ тематических фильмов, а также встречи с учёными и выставка, в честь юбилея Дмитрия Менделеева», — отметила Наталья Сергунина.

Юбилей со дня рождения химика станет основной темой открытия фестиваля. В «Лектории без границ» с авторскими лекциями выступят учёные из нескольких научно-технических институтов.

10 февраля лекции о химии прочитают эксперты из Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Сколковского института науки и технологий.

11 февраля отметят 300-летие Российской академии наук. В списке выступающих ведущие специалисты Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Института космических исследований РАН и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН. Кроме того, состоится встреча с вице-президентом РАН доктором химических наук Степаном Калмыковым.

Кинолекторий откроет премьера альманаха «День открытых дверей» при участии команды проекта «Лаборатория научного кино 2.0».

11 февраля здесь покажут документальную ленту об экспедиции на острова Курильской гряды и встречи с ведущим зоотехником Тульского областного экзотариума Дарьей Змеевой.

Два дня в «Заповедном посольстве» будут проводить мастер-классы. 10 февраля в 12.15 — «Жизнь под микроскопом», 11 февраля в 12.00 — обучение выращиванию микрозелени.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте парка «Зарядье» и пройти регистрацию на мастер-классы.

В музее «Старый Английский двор» пройдёт выставка «Менделеев. Элементы».

Здесь посетителям покажут прижизненное издание книги «Основы химии» и рукопись периодической таблицы. Экспозиция будет работать до 17 марта.

Вход свободный по билету, который доступен на сайте или в терминалах парка.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля в Москве стартует фестиваль в честь китайского Нового года. Мероприятие продлится 10 дней и закончится 18 февраля. Он пройдёт на центральных улицах Москвы — в Камергерском переулке, на Тверском бульваре и Тверской площади, а также на Новом Арбате.

Площадки также обустроят на ВДНХ, в многофункциональном комплексе «Солнце Москвы», в Московском зоопарке, и в Московской усадьбе Деда Мороза. На фестиваль приедут артисты и спортсмены из КНР, которые будут участвовать в масштабных праздничных шоу.