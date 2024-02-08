Москва, 8 февраля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Минский футбольный клуб «Динамо» арендовал форварда московской команды «Спартак» Павла Мелёшина. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба «красно-белых».

Олег Бухарев/ТАСС Павел Мелешин

Уточняется, что соглашение об аренде 19-летнего футболиста между клубами рассчитано до следующего зимнего трансферного окна без права выкупа игрока, при этом московская команда может вернуть нападающего уже летом.

Мелёшин начал играть в основном составе «Спартака» в минувшем сезоне и провёл за команду 25 матчей, в которых забил четыре мяча.

«Желаем выпускнику нашей академии успешно проявить себя в минском «Динамо» и набраться опыта для еще более успешной игры в родном «Спартаке», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля команда «Ростов» разгромила московский «Спартак» в матче второго тура Зимнего кубка Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Нахайян» и завершилась победой ростовской команды со счётом 3:0.

«Спартак» 2 февраля победил другой столичный клуб «Торпедо» в товарищеском матче. Игра проходила в ОАЭ, где команды находятся на сборах, и закончилась со счётом 3:2 в пользу «красно-белых».