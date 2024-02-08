Луганск, 8 февраля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла город Горское на территории ЛНР. Об этом 8 февраля сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня, ориентировочно в 08:50 [мск], под обстрелом [ВСУ] оказался город Горское, входящий в состав городского округа город Первомайск», — написал он.

Колягин уточнил, что один из боеприпасов прилетел в жилой массив, и добавил, что, предположительно, украинские войска использовали в ходе обстрела оружие западного образца, тип которого ещё нужно будет выяснить.

По предварительным данным, в результате никто не погиб, данные о пострадавших и повреждениях уточняют, отметил мэр Первомайска.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Позднее в Министерстве обороны заявили, что силы противовоздушной обороны ВС России сбили семь ракет чешских РСЗО Vampire ВСУ над регионом. Вечером того же дня средства ПВО сбили ещё пять снарядов украинских РСЗО Vampire над областью.

В результате обстрела автозаправочной станции в Старобельском округе ЛНР 6 февраля со стороны ВСУ загорелись две цистерны. В результате этого никто не пострадал, обстрелу подвергся населённый пункт Бутово.