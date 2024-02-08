Москва, 8 февраля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не зарегистрировала выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина из-за высокого процента брака в собранных им подписях избирателей в свою поддержку.

Кирилл Зыков/РИА Новости Борис Надеждин

«Решение принято», — заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

По итогам проверки отобранных подписей более 15% были признаны недействительными, при допустимом пороге в 5%. Надеждин представил в ЦИК 105 тыс. подписей. Достоверными признаны 95 тыс. 587 подписей, что является недостаточным для регистрации кандидатом на выборах президента.

При этом итоги проверки показали, что подписных листах за Надеждина числятся 11 умерших человек.

Ещё 2 февраля рабочая группа Центризбиркома выявила ошибки в подписных листах, сданных Надеждиным. Политик тогда попросил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры. ЦИК пошли навстречу и перенесла рассмотрение с 7 на 8 февраля.

8 февраля ЦИК также отказал в регистрации выдвиженцу от «Коммунистов России» Сергею Малинковичу. Центризбирком по итогам проверки подписей в поддержку Малинковича признал недействительными 8979 подписей. Брак превысил 15%.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в подписях в поддержку Малинковича было найдено восемь подписей умерших люде

В поддержку выдвижения кандидата политической партией (за исключением парламентских) требуется представить не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2 тыс. 500 подписей. Самовыдвиженцы должнф собрать не менее 300 тыс.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта текущего года.

В настоящее время зарегистрированы четыре кандидата самовыдвиженец Владимир Путин, в проддержку которого собрали порядка 3 млн подписей, Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).