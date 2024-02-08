Москва, 8 февраля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Работы по строительству новой станции метро «Бачуринская» подходят к завершению, сообщил 8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин.

Кадр из видео

Как стало известно, станция вскоре откроется в поселении Сосенское. «Бачуринская» станет частью Троицкой линии метро. Сейчас подходят к концу монолитные работы, монтируют оборудование, станция находится в 70% готовности. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.

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Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале. В сентябре 2023 года на вокзале сформировали инфраструктуру для запуска четвëртого диаметра, реконструировав платформы, вестибюль и открыв пешеходный тоннель. Пересадка между первым и четвёртым диаметрами стала быстрее.