Москва, 8 февраля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. На данный момент никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в прежнем виде нет. Об этом 8 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в её том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России», — сказал он.

Песков отметил, что в виду этого в Кремле не видят каких-либо оснований и предпосылок для этого.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января Песков заявил, что в настоящее время не ведётся никаких разговоров о возобновлении зерновой сделки. Он уточнил, для этого нет никаких оснований и напомнил, что ни одно из выдвинутых российской стороной условий черноморской зерновой инициативы Запад так и не выполнил.

Зерновая сделка с участием России, Турции, Украины и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 20 июля 2023 года. Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло об отсутствии оснований для её продления, так как соглашение превратилось в чисто коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные страны Запада. При этом условия России не выполняют, а Киев использует этот коридор для военных целей.

Министерство обороны России после окончания действия сделки объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, следующие по Чёрному морю в порты Украины.