Москва, 8 февраля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. В администрации президента России не уточнили дату визита российского лидера Владимира Путина в Турцию. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 8 февраля, пока она не определена.

Xinhua/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

Официальный представитель Кремля напомнил, что визиты обговорены, ведётся подготовка.

Он также добавил, что как только даты графиков Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласуют, то Кремль об этом объявит.

«Действительно, ведётся подготовка к этому визиту, мы ждём его. Как только даты [определят] с учётом, естественно, электорального цикла у нас и напряжённого рабочего графика турецкого президента, как только эти даты будут согласованы, мы вместе с нашими партнерами о них объявим», ― сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Кремля 2 февраля заявил, что дату визита президента России в Турцию объявят своевременно. Песков не уточнил, идёт ли речь о 12 февраля, информация об этом дне для визита Путина в Анкару ранее появилась в турецких СМИ.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 4 февраля сообщил, что предварительно Путин и Эрдоган обсудят газовый вопрос, сотрудничество в энергетике, включая АЭС «Аккую», ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также так называемый зерновой коридор.

Песков добавил, что президенты России и Турции обсудят тему Украины. Также, по его словам, на повестке встречи лидеров двух государств проблемы расчётов между Россией и Турцией, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Турция является важным торгово-экономическим партнёром России.

Фидан 6 февраля заявил, что власти Турции ожидают визита президента России в Анкару в ближайшее время. Он добавил, что в ходе визита стороны обсудят как отношения двух стран, так и ряд проблем в регионе, включая кризис на Украине.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что визит Путина якобы отложили. Песков эти сообщения не подтвердил, указав, что никаких сроков не объявляли.