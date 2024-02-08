Варшава, 8 февраля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Глава польского правительства Дональд Туск обрушился с критикой на американских сенаторов, проголосовавших против выделения помощи Украине. Он заявил, что 40-й президент США, покойный Рональд Рейган, перевернулся бы в гробу от таких решений Сената.

Archives.gov Рональд Рейган

«Дорогие сенаторы-республиканцы США, Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть свободу и независимость, перевернулся бы сегодня в гробу. Как вам не стыдно», — написал Туск в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, американский Сенат 7 февраля заблокировал законопроект о выделении дополнительных средств на защиту границ, помощи Киеву и Израилю. Пакет не прошёл первое процедурное голосование — «против» высказались многие республиканцы.

Если бы законопроект приняли, из американского бюджета более $118 млрд пошло бы на помощь Украине, Израилю и на ужесточение мер контроля на границе с Мексикой. Киеву планировалось выделить $60,06 млрд, Тель-Авиву — $14,1 млрд.

Комментируя итоги голосования в Сенате, член Совфеда Алексей Пушков заявил, что сенаторы-республиканцы блокируют законопроект из принципа. Республиканцы намерены на предстоящих выборах «снести» президента Джо Байдена и, отвергая инициативы Демпартии, стремятся показать свою силу.

40-й президент США Рейган в 1985 году подставил политическую доктрину (Reagan Doctrine) по поддержке движений, выступающих за свержение просоветских и прокоммунистических «режимов» в Азии, Африке, Центральной Америке. В этот период США начали новый этап гонки вооружений.

В 2007 году в Польше приняли решение посмертно наградить Рейгана за его борьбу с социализмом в Европе и за завершение Холодной войны. Руководство Польши решило передать вдове 40-го президента США Нэнси Рейган орден «Белого орла».