Москва, 8 февраля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ признала недействительными более 8 тыс. подписей в поддержку выдвиждения на пост президента России Сергея Малинковича («Коммунисты России»). Это следует из доклада комиссии.

Алексей Куденко/РИА Новости Председатель Центрального комитета Коммунистической партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович

Так, недействительными признали более 15% всех проверенных бюллетеней. Допустимый порог составляет 5%.

Сам Малинкович заявил, что не имеет вопросов к работе ЦИК.

Кроме того, ЦИК признала недействительными более 9000 из 60 тыс. подписей в поддержку выдвигающегося на пост президента РФ от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина.

«Недействительные подписи: 9 тыс. 147», — указано в презентации, которую продемонстрировал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев во время заседания комиссии.

Таким образом, процент брака составил 15,2%.

Как рассказал Булаев, подписи 11 умерших людей выявлены в результате проверки в подписных листах в поддержку Надеждина и 8 умерших у Сергея Малинковича.

«Что касается умерших, уважаемые коллеги, ну мы же все понимаем, что это вообще верх цинизма и нарушений <…>. Так не должно быть, нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списке за подписантов, за кандидатов», — сказал Булаев, продемонстрировав слайд с данными проверки подписных листов Надеждина и Малинковича.

Рассмотрение вопроса о регистрации на выборах обоих выдвиженцев ЦИК назначил на 8 февраля, пойдя навстречу просьбам Малинковича и Надеждина. Выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента.

На электронное голосование, как рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, заявки подали уже 1,4 млн россиян.

ЦИК зарегистрировал действующего президента Владимира Путина в качестве кандидата. В его поддержку собрали более трёх миллионов подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону. В выборах также примут участие Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве запустили сервис, с помощью которого избиратели смогут проверить доступные способы голосования на президентских выборах. Горожане смогут воспользоваться сервисом в личном кабинете на mos.ru. Для доступа к нему нужно авторизоваться, а затем в блоке сервиса проверки нажать кнопку «Получить информацию».