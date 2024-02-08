Москва, 8 февраля, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Ко Дню российской науки молодым учёным были вручены премии правительства Москвы. Специалисты и научные коллективы получили 50 премий по два миллиона рублей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Лауреатами премии за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях стали 76 человек.

«Исторически Москва — альма-матер многих научных открытий и изобретений, которые потом транслируются на всю страну и даже мир. Все чаще двигателями науки и прорывных технологий становятся именно молодые таланты. Это видно даже по ежегодному росту участников самой премии молодым ученым», — отметила она.

Ракова указала, что благодаря премии о своих разработках смогли заявить уже более 7 тыс. исследователей, которые получили гранты на 686 млн рублей.

В этом году одним из победителей конкурса стал Дмитрий Телышев из Сеченовского университета. Премию ему присудили за разработку специального медицинского оборудования, разработанного для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам победителя, в разработке участвовал не только он. Задействованы были несколько коллективов и целые организации.

Ещё одной победительницей стала Анастасия Соловьёва из Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Она разработала технологию создания квантовых вычислительных устройств. Их уже используют в вузах и научных организациях столицы и планируют внедрить в отечественные сверхпроводниковые квантовые компьютеры, датчики газовых сред, а также голографические системы дополненной реальности.

Присудили премию и за разработку метода посадки космического аппарата на Венеру. Причём технология, созданная Александром Зубко из Института космических исследований РАН, позволяет посадить аппарат в любой точке соседней планеты. Результаты его работы планируют использовать в программе изучения Венеры в период 2029–2034 годов.

Конкурс на соискание премии правительства Москвы молодым ученым проводят с 2013 года. На получение премии могут претендовать столичные ученые в возрасте до 35 лет включительно и доктора наук — до 40 лет. В 2019 году по предложению мэра Сергея Собянина размер одной премии увеличили с 1,5 млн до двух миллионов рублей.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин учредил стипендию в размере 75 тыс. рублей для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в ходе реализации приоритетов научно-технологического развития страны. Аспирантов и адъюнктов на соискание стипендии смогут выдвигать их научные руководители.

Как сообщало ИА Регнум, на пленарном заседании ВЭФ 12 сентября Путин рассказал, каким учёным он доверяет. По словам главы государства, в первую очередь это профессиональные исследователи, вне зависимости от национальной принадлежности или каких-то ещё факторов. Путин пояснил, что доверяет учёным, если это «серьёзные люди», и не просто доверяет, а восхищается их работой и её результатами.