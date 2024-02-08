Санкт-Петербург, 8 февраля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на электронный аукцион выставили визитную карточку президента России Владимира Путина 1990-х годов в период его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов, а также документ с его подписью 1992 года. Два этих лота выставили на сайте аукциона.

«Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Советник председателя Ленсовета по международным связям. Бумага, печать 5×9 см», — следует из описания лота.

Лидирующая ставка этого лота на данный момент достигла 46 тыс. рублей.

Вторым лотом аукциона стало свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга от 14 июля 1992 года.

В описании к лоту отмечается, что подпись Путина на документе оригинальная, а не факсимиле. Как утверждает продавец, подлинность подтверждается соответствующим пакетом документов. Всего в лоте представили 22 листа документов. Лидирующая ставка составляет уже 80 тыс. рублей.

Аукцион начнётся через три дня, 11 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, визитная карточка Путина, когда он работал в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы, без автографа (подписи) продали на аукционе в декабре 2023 года за 2 млн. рублей. Максимальная ставка составляла 2,8 тыс. рублей, но за пять часов до начала торгов ставка выросла до 200 тыс. рублей. Кто стал обладателем лота, неизвестно.

Помимо этого, в ноябре 2023 года шляпа-двууголка первого императора ФранцииНаполеона I Бонапарта ушла на аукционе в Фонтенбло за рекордную сумму в почти 2 млн евро. Сообщалось, что проданная шляпа хранилась до XIX века в семье интенданта императорского дворца полковника Пьера Байона, а его внук позднее продал реликвию антикварщику.