Москва, 8 февраля, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Церемония награждения лидеров первой национальной премии ответственного бизнеса прошла в рамках социального форума Российского союза промышленников и предпринимателей «Недели российского бизнеса 2024». Дипломы получили компании, показавшие лучшие результаты в решении стратегических задач ответственного ведения бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Президент РСПП Александр Шохин напомнил, что поручение об учреждении национальной премии в области социально ответственного бизнеса дал на съезде союза в марте 2023 года Владимир Путин. Награда позволяет признать заслуги тех, кто вносит значительный вклад в развитие человеческого капитала, в территории присутствия компаний, в технологическое развитие производства, в решение широкого круга социальных задач.

Заявки на участие в 2023 году подали 44 крупных промышленных компании. Для определения лидеров эксперты анализировали общие показатели комплексной оценки компаний, зафиксированные в авторитетных российских индексах и рейтингах устойчивого развития, а также вклад в решение общественно-значимых задач на примере корпоративных программ по пяти ключевым направлениям стратегического развития. «ФосАгро» представила на конкурс реализуемые ей социальные инициативы: спортивно-образовательную программу «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), программа комплексного развития регионов «Наши любимые города», а также бесшовную образовательную программу «Школа — колледж/вуз — предприятие». Все три проекта стали лучшими в своих номинациях. Учитывая то обстоятельство, что каждая компания могла заявить не более трех проектов на рассмотрение жюри премии, — «ФосАгро» показала максимальный из возможных результатов.

«ФосАгро» традиционно демонстрирует свою приверженность принципам ответственного ведения бизнеса, и РСПП, безусловно, эту позицию поддерживает», — подчеркнул президент РСПП Александр Шохин.

Генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников поблагодарил оргкомитет премии за высокую оценку деятельности компании. Он отметил, что главная ценность «ФосАгро» — её сотрудники. Для них компания создает комфортные и безопасные условия труда, увеличивает расходы на программы социального характера, проводит регулярные индексации заработной платы.

«Также в регионах присутствия компании мы реализуем целый комплекс благотворительных и социальных проектов: по развитию городов, благоустройству общественных пространств, поддержке детского спорта и спорта высоких достижений, здравоохранения, образования, туризма. Мы постоянно увеличиваем финансирование благотворительных и социальных проектов — за последние 10 лет эта цифра выросла в семь раз и превысила 13 млрд рублей в год. Сегодня сразу три долговременных социальных проекта «ФосАгро» были названы лучшими в своих номинациях. Для нас эта оценка — прежде всего авторитетное подтверждение правильности стратегического направления, в котором компания развивается. И мы продолжим в этом направлении работать», — сказал Михаил Рыбников.