Вашингтон, 8 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Кандидат от Демократической партии на выборах президента США писатель Марианна Уильямсон объявила о приостановке предвыборной кампании и выходе из президентской гонки. Об этом она сообщила в виодеобращении на YouTube-канале.

Vincent Ricci/Global Look Press Марианна Уильямсон

«Я слышала слова о том, что закаты показывают, что конец тоже может быть прекрасным. Сегодня, несмотря на то, что пришло время приостановить мою президентскую кампанию, я хочу увидеть красоту», — отметила она.

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Уильямсон добавила, что вместе с командой работала для тех, кто не может говорить за самих себя в обществе, и тех, чья жизнь рушится из-за неудач государственной политики. В обращении она обратила внимание и на текущие проблемы в стране.

«Мы говорили от имени тех, кто испытывает трудности из-за экологических кризисов, расовых кризисов, проблем из-за преступности, а также экономических кризисов. Мы делали всё возможное, чтобы пролить немного света на очень темные времена», — подытожила писатель.

В свою очередь экс-кандидат подчеркнула, что хотя её предвыборная кампания завершилась, она внесла вклад «в большую историю».

Уильямсон объявила о желании побороться за пост президента США в марте прошлого года. На выборах 2020 года она тоже выдвигалась от Демократической партии.

На прошедших праймериз демократов в Южной Каролине за неё отдали голоса около 2% избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, выборы главы государства в США пройдут в ноябре 2024 года.

В апреле действующий президент Джо Байден заявил о намерении добиться переизбрания. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о своём вступлении в предвыборную гонку ещё в ноябре 2022 года.

Однопартийцы Байдена не верят в его победу на предстоящих выборах и последующее переизбрание. Часть демократов беспокоит возраст президента США, которому в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Кроме того, партия теряет голоса избирателей из-за позиции администрации Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта.

Некоторые демократы склонились к мысли, что экс-президент Дональд Трамп, участвующий в праймериз Республиканской партии, способен значительно успешнее справиться с обязанностями главы государства.