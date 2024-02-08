Ещё один кандидат выбыл из президентской гонки в США
Кандидат от Демпартии писатель Уильямсон вышла из президентской гонки в США
Вашингтон, 8 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Кандидат от Демократической партии на выборах президента США писатель Марианна Уильямсон объявила о приостановке предвыборной кампании и выходе из президентской гонки. Об этом она сообщила в виодеобращении на YouTube-канале.
«Я слышала слова о том, что закаты показывают, что конец тоже может быть прекрасным. Сегодня, несмотря на то, что пришло время приостановить мою президентскую кампанию, я хочу увидеть красоту», — отметила она.
Уильямсон добавила, что вместе с командой работала для тех, кто не может говорить за самих себя в обществе, и тех, чья жизнь рушится из-за неудач государственной политики. В обращении она обратила внимание и на текущие проблемы в стране.
«Мы говорили от имени тех, кто испытывает трудности из-за экологических кризисов, расовых кризисов, проблем из-за преступности, а также экономических кризисов. Мы делали всё возможное, чтобы пролить немного света на очень темные времена», — подытожила писатель.
В свою очередь экс-кандидат подчеркнула, что хотя её предвыборная кампания завершилась, она внесла вклад «в большую историю».
Уильямсон объявила о желании побороться за пост президента США в марте прошлого года. На выборах 2020 года она тоже выдвигалась от Демократической партии.
На прошедших праймериз демократов в Южной Каролине за неё отдали голоса около 2% избирателей.
Как сообщало ИА Регнум, выборы главы государства в США пройдут в ноябре 2024 года.
В апреле действующий президент Джо Байден заявил о намерении добиться переизбрания. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о своём вступлении в предвыборную гонку ещё в ноябре 2022 года.
Однопартийцы Байдена не верят в его победу на предстоящих выборах и последующее переизбрание. Часть демократов беспокоит возраст президента США, которому в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Кроме того, партия теряет голоса избирателей из-за позиции администрации Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта.
Некоторые демократы склонились к мысли, что экс-президент Дональд Трамп, участвующий в праймериз Республиканской партии, способен значительно успешнее справиться с обязанностями главы государства.