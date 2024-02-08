Москва, 8 февраля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Начался приём заявок на участие в пятом конкурсе инновационных разработок для города «Новатор Москвы». Об этом 8 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Павел Львов/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин

В конкурсе будет три номинации: «Проект будущего» (для авторов инновационных идей), «Меняющие реальность» (для тех, кто готовится вывести свой продукт на рынок) и «Лидеры инноваций» (для проектов, которые уже нашли покупателя), рассказал мэр.

В каждой из номинаций есть по шесть направлений, включая строительство, промышленность, медицину и транспорт, отметил Собянин.

«Сбор заявок продлится до 1 мая. Принять участие можно индивидуально или командой до пяти человек», — написал он.

Мэр напомнил, что конкурс проводят с 2020 года и за это время более пяти тысяч человек представили свои разработки, а 138 проектов стали призëрами.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря 2023 года Собянин рассказал, что за прошедший год участники городских программ развития молодёжного технологического предпринимательства в столице создали свыше 130 стартапов. Мэр отметил, что за год программы развития молодёжного технологического предпринимательства прошли более 17 тыс. человек.

По его словам, для начинающих новаторов существуют три масштабных проекта — «Лидеры цифровой трансформации» (конкурс для ИT-специалистов России и других стран), «Академия инноваторов» (уникальная программа для развития технологических проектов от идеи до стартапа) и «Новатор Москвы» (конкурс лучших инновационных разработок для города).