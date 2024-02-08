Симферополь, 7 июля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. На внеочередной сессии крымского парламента 7 июля депутаты утвердили кандидатуру руководителя регионального представительства МИА «Россия сегодня» Вадима Волченко на посту министра курортов и туризма Крыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

Помимо этого крымские парламентарии согласовали кандидатуру нового вице-премьера республики — Владимира Серова, ранее занимавшего кресло главы администрации Судака, предварительно отправив в отставку Бориса Зимина, который ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию. В ближайшее время он должен возглавить крупнейшее нефтегазодобывающее предприятие полуострова ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Напомним, 6 июля глава Крыма Сергей Аксёнов также принял отставку по собственному желанию министров топлива и энергетики РК Светланы Бородулиной и ЖКХ РК Сергея Карпова. Предполагается, что вакантную должность Светланы Бородулиной займёт её заместитель Вадим Белик. На место Сергея Карпова претендует нынешний заместитель администрации Судака Марине Горбатюк.

Также вчера написал заявление на увольнение по собственному желанию глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заверил общественность в том, что бывший мэр Ялты не останется без работы, а уволенная глава Минтопэнерго РК Светлана Бородулина вернётся в бизнес.

«Андрей Олегович продолжит работать у нас. Мы найдём ему место в соответствии складу его характера. А вот Светлана Алексеевна Бородулина хочет уйти в бизнес, она изначально мне об этом говорила. Она выполнила задачу кризис-менеджера, и я сдержал данное ей обещание», — отметил вчера Сергей Аксёнов.