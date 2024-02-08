Вашингтон, 8 февраля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Танкист Вооружённых сил России пощадил экипаж БМП своего воюющего в рядах украинской армии сына. Об этом 7 февраля сообщило американское издание Newsweek со ссылкой на рассказ украинского бойца.

РИА Новости

По словам 19-летнего военнослужащего ВСУ Александра, он половину жизни прожил в России, однако затем оказался на Украине и пошёл воевать за неё. Вначале он был штурмовиком, а потом стал командиром БМП Bradley.

В одном из боёв с участием экипажа украинской БМП российский танкист перестал вести ответный огонь, когда понял, что встретился с сыном. По словам Александра, после боестолкновения ему позвонил незнакомый мужчина, представившийся его отцом.

«Он сказал: «Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять». Я ответил: «Ну и что?» — рассказал украинский военнослужащий, отметив, что его не волнует судьба отца.

По словам украинского военного, танк его отца впоследствии атаковали ВСУ и мужчина погиб.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2023 года российские военные спасли женщину — военнослужащую ВСУ, брошенную сослуживцами на поле боя у села Крынки в Херсонской области. Раненая заметила в воздухе российский беспилотник и подала рукой просьбу о помощи.

Историк, политолог и публицист Михаил Смолин в беседе с ИА Регнум 26 декабря 2023 года прокомментировал этот случай. Он уточнил, что если противник на поле боя безоружен, ранен и готов сдаться, то его, согласно военной этике, спасают и не задумываются о том, возьмёт ли он в руки оружие после восстановления. Эксперт подчеркнул, что российские военные поступили высоконравственно и согласно этике, отметив, что ведут себя так всегда.