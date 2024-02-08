Луганск, 8 февраля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Российские военные в зоне специальной военной операции исполнили новую песню рэп-исполнителя ST (Александра Степанова) под названием «Дай ему сил», сообщили 8 февраля «Известия».

Кадр из видео

«Дай ему сил, чтоб он победил, чтоб вернулся домой. И воцарил мир», — спели российские бойцы в зоне СВО.

Российские бойцы, стоя у военной техники, под гитару исполнили новую композицию рэп-исполнителя. Официальный релиз песни состоится только 9 февраля.

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Как сообщало 7 февраля ИА Регнум, рэпер ST (Александр Степанов) выступил перед российскими бойцами в зоне спецоперации и впервые исполнил новую песню «Дай ему сил». Композиция стала нетипичной для музыканта. При этом рэпер заявил, что был рад поднять боевой дух военных.

Днём ранее, 6 февраля, рэпер ST и гитарист рок-группы «Звери» Герман Осипов приехали в Луганскую Народную Республику, где выступили для спецназа Росгвардии. Артисты исполнили известные композиции рэпера под гитары и балалайки. Позднее один из бойцов рассказал, что вместе с артистами военные пели песни, общались, шутили. По его словам, это очень помогло эмоционально разгрузиться.