Москва, 8 февраля, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Более 70 патентов на инновационные изобретения получила «Роснефть» в 2023 году. Всего ей принадлежит более 1000 патентов, а экономический эффект от внедрения новых технологий оценивается более чем в 150 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Более 70 инноваций запатентовали нефтедобытчики в 2023 году

В 2023 году ассортимент корпоративного ПО пополнился новым программным продуктом для проектирования и строительства скважин. Программа интегрируется с другими цифровыми продуктами, благодаря чему нефтяники могут выполнять полный цикл работ на корпоративном программном обеспечении.

Компания получила патент на технологию мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа. Экономический эффект от внедрения этой технологии составит более 10 млрд рублей в течение пяти лет.

В 2023 году сотрудники научного института в Уфе разработали технологию многостадийного гидроразрыва пласта для сверхнизкопроницаемых пород. Это позволит в несколько раз увеличить продуктивность скважин на месторождениях со сложным геологическим строением. Использование этой и других разработанных технологий позволило получить рекордный дебит на одной из горизонтальных скважин Баженовской свиты с многостадийным ГРП — более 200 тонн в сутки.

Учёные «Роснефти» разработали методику интерпретации данных, получаемых в процессе бурения. По результатам испытаний методики была существенно увеличена скорость принятия решений при проводке сложных горизонтальных скважин. Общий экономический эффект от применения уникальных роботизированных комплексов за счёт отказа от иностранного оборудования превышает 600 млн рублей в год.

Специалисты новокуйбышевского научного института разработали многофункциональный пакет присадок моторным маслам для современных легковых автомобилей. Планируемый объём производства продукта составит около 2 тыс. тонн в год.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Более 70 инноваций запатентовали нефтедобытчики в 2023 году

В прошлом году геологи тюменского института выявили бактериальные и губковые сообщества (каркасы) в разрезах скважин Восточной Сибири в отложениях кембрия — первого геологического периода палеозойской эры. Открытие поможет точнее локализовать залежи углеводородов. В свою очередь геохимики томского научного института на примере нефтяных месторождений Западной Сибири доказали вероятность миграции углеводородов на расстояния до 200 км от очага их образования. Данное открытие может расширить территорию разведки углеводородов в три раза и повысить возможность обнаружения крупных запасов нефти и газа в местах, которые ранее считались неперспективными.

Масштабные научные исследования прошли в 2023 году и на шельфе Восточной Арктики. Они включали малоглубинное стратиграфическое бурение, а также исследования подводной породы. Многие исследования проводились впервые в истории изучения российского Севера. В ходе экспедиций в Белом море ученые воспроизвели океанологическую съемку, выполненную 100 лет назад одним из основателей отечественной гидробиологии Константином Дерюгиным. Специалисты обследовали морское дно при помощи подводных комплексов и провели молекулярно-генетический анализ обнаруженных организмов, используя единственный в мире находящийся за Полярным кругом секвенатор. Это позволило получить новые данные о фауне арктических морских экосистем.

В 2023 году «Роснефть» провела самый масштабный в стране ИТ-марафон. В четырёх соревнованиях приняли участие более 840 студентов, молодых ученых и специалистов компаний из 60 городов России. Победители предложили нефтегазовой отрасли оригинальные решения, которые уже внедрены или будут применены в проектах по разработке инновационного программного обеспечения и автоматизации производственных процессов.