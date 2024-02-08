Электросталь, Московская область, 8 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Компания Wildberries проведёт внутреннее расследование инцидента на складе в подмосковном городе Электросталь, сообщили 8 февраля в пресс-службе маркетплейса.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментируя появившееся в Сети видео потасовки на складе, в компании подтвердили, что в логистическом центре произошёл конфликт между охранником и сотрудником.

«Пострадавших нет. Около десяти человек доставлены в местное отделение [полиции] для выяснения обстоятельств. В компании будет проведено внутреннее расследование», — сообщили в Wildberries агентству «РИА Новости».

В пресс-службе маркетплейса отметили, то работа на складе идёт в штатном режиме.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865779" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На складе Wildberries в Подмосковье произошла массовая драка

Как сообщало ИА Регнум, на складе Wildberries в Электростали утром 8 февраля произошла крупная драка. Как сообщил Telegram-канал «112», конфликт возник при сборке заказов: одному из сотрудников бригадир предъявил претензии.

В результате почти 200 сотрудников склада начали опрокидывать оборудование и ломать стеллажи с товарами. Охрана остановила погромщиков, на склад вызвали полицию. Сообщалось о том, что зачинщиками беспорядков были 13 человек.