Киев, 8 февраля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. История коллективным линчеванием детей и их матери, принятой за «наводчика» из военкомата в селе Космач в Ивано-Франковской области Украны, дошла до Верховной рады. Депутат от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко назвала в соцсетях этот случай жутким и признала: такие конфликты провоцирует ложь украинских властей. Вместе с вопросом «Сколько может быть ещё Космачей?», народная избранница напомнила, что скандальный законопроект об ужесточении мобилизации был принят в первом чтении без выступления Владимира Зеленского.

Кадр из видео

«Принятие проекта «втихаря» только усиливает подобные тенденции», — считает Геращенко.

По её словам, для многих украинцев будет шоком что отныне «вкладом в победу» станет непосредственное участие в военных действиях.

Потребителей единого всеукраинского марафона и басен про «завтра в Крым» два года призывали верить в Вооружённые силы Украины (ВСУ), говорили, мол, это и есть ваш вклад в победу, а тут окажется, что ВСУ нуждается в ротации — подчеркнула Ирина Геращенко.

Жуткая история в Космаче

О том, что в селе Космач в Ивано-Франковской области Украины толпа избила женщину с детьми, стало известно из публикации издания «Страна. ua» 7 февраля. Сообщается, что она приехала в село из соседнего населённого пункта, чтобы посетить почтовое отделение. Номер машины был распространён в соцсетях, с утверждением, что владелица данного транспортного средства работает на военкомов. По словам пострадавшей, когда она приехала в Космач, дорогу ей перегородила толпа людей с вопросом «Что ты тут делаешь?».

«Одна женщина засунула биту в окно и дала по голове ребенку, в то время как другая меня держала за волосы и я ничего просто ничего не могла сделать. В один момент один дядя закричал, что все сюда, это не та машина которая нам нужна была мы попутали. И сзади приехала другая машина и они так сказать переключились на ту машину, и я не знаю, как но выбралась из этого ада», — пишет пострадавшая женщина в соцсетях.

По словам пострадавшей, ей кое-как удалось уехать и добраться до больницы. С ней в машине находились двое детей — они также пострадали. Местное управление полиции сообщило в соцсетях, что жители получили «ложную информацию» и напали на женщину. Местная полиция «провела разъяснительные беседы» с участниками нападения.

Случай дикий и показательный — скоро так же будут линчевать и военкомов, считает политический обозреватель Владимир Корнилов. В Telegram-канале 7 февраля он обратил внимание, что район, в котором случилось ЧП с линчеванием матери детьми, является идеологическим центром украинского патриотизма.

«Это здесь вовсю поддерживали майдан, собирали деньги на АТО и бомбежки Донбасса, кричали что-то о Путине и русском корабле. Но когда пришла очередь самим отправиться на фронт в качестве пушечного мяса — готовы растерзать любого, кого они заподозрят в таких намерениях! Такой он — украинский патриЁтизм», — отметил Корнилов.

О том же самом высказался экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, жители Украины начали вести списки с личными данными сотрудников местных военкоматов (территориальных центров комплектования (ТЦК). — Прим. ред.), что может являться предвестником расправ.

При этом украинский экс-премьер написал, что расправы уже начались. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский «дал команду ручной прессе их замалчивать», пояснил Азаров.

Киев ужесточает мобилизацию

Законопроект, предусматривающий ужесточение мер при мобилизации, Верховная рада Украины приняла 7 февраля большинством голосов в первом чтении. Он предполагает, что призывникам будут рассылать электронные повестки, а уклонистов начнут ограничивать в гражданских правах, в том числе арестовывать их банковские счета и лишать права водить автомобиль. Также, если законопроект примут в изначальном виде, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на Украине обяжут всегда носить военный билет, чтобы предъявить в случае необходимости.

Политолог Ростислав Ищенко 2 февраля в беседе с ИА Регнум заявил, что многие жители Украины не хотят идти на фронт и всеми возможными способами уклоняются от мобилизации.

«Как вы понимаете, мобилизовать сто добровольцев, которые пришли сами, и мобилизовать сто человек, которых надо ещё отловить по всем городам, — это же разные вещи, даже с точки зрения времени, затрачиваемых усилий. Поэтому украинская армия стала испытывать недостаток пополнений», — отметил он.

Украинский командир 118-й бригады сил территориальной обороны Анатолий Стуженко призвал простреливать колено пытающимся уклониться от мобилизации. По его мнению, иначе Украина победить не сможет.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января 2024 года в Сети появилось видео, где командир одной из частей ВСУ в грубой форме обвиняет прибывших к нему в роту солдат в уклонении от призыва. В финале командир приказывает «рассчитаться на 200 и 300», то есть на тех, кто вскоре будет убит или ранен.

Примерно в то же время в Одессе пассажирки маршрутного автобуса вступили в словесный спор с мужчиной в военной форме, который остановил транспортное средство. Когда военный заявил, что у него есть право призывать на службу «уклонистов», одна из женщин сказала, чтоб военный уходил.

«Не отдадим мы никого», — сказала она.

В Одессе женщины-продавцы прогнали военкомов с местного оптового рынка, информировал 7 февраля Telegram-канал RT. Сотрудники ТЦК проводили рейд в поисках новых «добровольцев», но не ожидали такого отпора от одесситок и были вынуждены отступить.