Париж, 8 февраля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Дипломатия западных стран на сегодняшний день находится в кризисе. Такое мнение 8 февраля высказал посол России во Франции Алексей Мешков.

Ирина Калашникова/РИА Новости Посол России во Франции Алексей Мешков

По словам дипломата, которые привело «РИА Новости», подход французских властей, беспочвенно обвиняющих Россию во всём, говорит о кризисе дипломатии не только во Франции, но и на всём Западе.

«Можно говорить о кризисе западной дипломатии. Дело в том, что последние тридцать лет американцы занимались тем, что разрушали вообще само понятие «дипломатия», — сказал он.

Мешков подчеркнул, что дипломатия — это и наука, и искусство, однако всё это выкорчевали американцы, к которым присоединилась Западная Европа.

«Сегодня это мегафонная дипломатия а-ля Геббельс: тебя не слушают, с тобой не готовы что-то обсудить. С тобой встречаются, по бумажке зачитывают какие-то лозунги — и на этом всё, дискуссия заканчивается», — пояснил посол.

Он вновь подчеркнул, что всё это свидетельствует о серьёзном кризисе западной дипломатии, и теперь таких мастодонтов, как бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, найти очень сложно. В результате этого Запад утратил способность находить решения, добавил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 февраля Мешков заявил, что Париж игнорирует вопросы России о законности продолжающегося набора наёмников посольством Украины во Франции. Он отметил, что сейчас французские коллеги не очень задумываются о дипломатии и потому не отвечают на такие вопросы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 30 января назвал ошибочной идею примирения сторон украинского конфликта. Вместо этого он призвал Запад «удвоить усилия» по поддержке Киева.