Москва, 8 февраля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-МУ» уничтожил беспилотники-разведчики украинской армии, сообщили 8 февраля в пресс-службе Министерства обороны России.

Кадр из видео Начальник расчёта ЗРК «Тор-МУ» с позывным Скала

«Главное — своевременно обнаружить, захватить и уничтожить цель. Одна цель — одна ракета», — рассказал начальник расчёта ЗРК «Тор-МУ» с позывным Скала.

Он отметил, что во время боевой работы уничтожили беспилотники «Фурия» и «Лелека-100».

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 11 967 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также 569 самолётов и 265 вертолётов.

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Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолётного типа над Крымом. Помимо этого, ранее 7 февраля российские средства ПВО сбили семь реактивных снарядов над Белгородской областью. Дроны запустили ВСУ. Украинская сторона при этом применила РСЗО Vampire.

В Министерстве обороны вечером 7 февраля сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ в Белгородской области. Российские дежурные средства ПВО пресекли атаку ВСУ в 17:20.