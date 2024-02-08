Ижевск, 8 февраля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Прогремевший под Ижевском взрыв произошёл в ходе плановых испытаний ракетных двигателей, сообщили 8 февраля в ЕДДС Завьяловского района.

Кадр из видео

Как объяснили в единой диспетчерской службе, мероприятие было плановым, его провели по запросу Воткинского завода.

Ранее в интернете появилось видео, снятое, как сообщалось, в районе полигона Воткинского завода в Завьяловском районе недалеко от села Ягул. На кадрах виден столб огня, поднявшийся в небо.

В МЧС Удмуртии сообщили, что в регионе не произошло никаких чрезвычайных и нештатных ситуаций.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января управление МЧС по Ленинградской области проинформировало о взрыве в Выборгском районе. Как пояснили в ведомстве, в карьере при добыче полезных ископаемых проходили плановые работы, которые и сопровождались взрывом.