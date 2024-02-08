Магас, 8 февраля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. 18 новых уличных газопроводов протяженностью 318,7 км построены в Ингушетии в рамках программы развития газоснабжения.

ИА REGNUM Газ

С их помощью газом будут обеспечены более 16 тысяч домовладений в Карабулаке, Сунже и 15 сельских поселениях. Работы по строительству коммуникаций проведены специалистами «Газпром межрегионгаз Назрань» и «Газпром газораспределение Назрань».

Как заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, новые газопроводы позволят жителям республики получить доступ к надежному источнику энергии. Он подчеркнул, что проведение газа до домовладений является одним из приоритетных направлений текущей работы властей. Как напомнил Махмуд-Али Калиматов, президент РФ Владимир Путин объявил несколько лет назад программу догазификации, в рамках которой жители могут подавать заявки на подведение газа к их домам.

Глава республики назвал важным, что газоснабжение проводится на улицы, где, кроме частных домовладений, располагаются социальные объекты — школы, больницы, детские сады.

Некоторые сельские поселения переподключаются к новым газопроводам, которые строились по программе газификации. Так в Назрановском районе Ингушетии более 150 улиц в сельских поселениях Али-Юрт, Плиево, Долаково, Яндаре, Барсуки и Кантышево будут обеспечиваться газом без перебоев.

В Ингушетии до 2027 года продолжится реализация программы устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ. По словам Махмуда-Али Калиматова, мероприятия, реализованные в рамках программы, позволили консолидировать водопроводно-канализационное хозяйство у единого регионального оператора, а затем ввести экономически обоснованный тариф.

Совместная работа с муниципальными образованиями позволила завершить инвентаризацию водопроводных сетей и определить фактическое техническое состояние инженерной инфраструктуры. Благодаря таким действиям удалось добиться снижения технологических потерь воды. Кроме того, были разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения для всех населенных пунктов Ингушетии. В 2023 году из бюджета Ингушетии выделили 155,3 миллиона рублей для субсидирования разницы между тарифами.

Как подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, до 2027 года предстоит реализовать еще ряд ключевых мероприятий, которые позволят в целом модернизировать всю систему.