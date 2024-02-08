Лондон, 8 февраля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. В феврале контролируемую Киевом территорию ожидает ещё большее количество ракетных ударов. Такое мнение 8 февраля высказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Мы только увидели первый крупную серию ракетных ударов в феврале этого года, и нет сомнений, что их будет больше», — заявил он.

По словам эксперта, во время таких атак ВСУ приходится расходовать ценные ракеты для средств противовоздушной обороны, в том числе для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которых у Киева и так осталось немного.

На фоне снижения военной помощи Киеву от США украинские ЗРК Patriot могут остаться без боеприпасов и это только усугубит положение украинской армии, добавил Меркурис.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Меркурис заявил, что российские военные нарастили число авиационных бомбардировок позиций ВСУ. Эксперт отметил, что действия Вооружённых сил России никогда за всё время конфликта не были такими интенсивными, как сейчас.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о нанесении армией России группового удара высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса на Украине. Он подчеркнул, что всех поставленных цели удалось достичь.