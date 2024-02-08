На складе Wildberries в Подмосковье произошла массовая драка
Электросталь, Московская область, 8 февраля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Между сотрудниками и охраной на складе Wildberries в городе Электростали (Московская область) произошла массовая драка, сообщил 8 февраля Telegram-канал «112».
«Почти две сотни работников внезапно начали громить оборудование, ломать стеллажи и крошить товары, подготовленные на отправку покупателям», — сообщил канал.
Этому воспрепятствовала охрана. На место ЧП прибыли сотрудники полиции. Отмечается, что силовики выявили 13 зачинщиков беспорядков.
Конфликт вспыхнул из-за неправильной сборки заказов. Драка началась после того, как бригадир предъявил претензии одному из сотрудников.
Как сообщало ИА Регнум, в январе компания Wildberries столкнулась с другой крупной неприятностью: на складе в Санкт-Петербурге 13 января вспыхнул мощный пожар. Стоимость склада оценивается в 2–5 млрд рублей.
Компания 19 января сообщила о планах провести реконструкцию сгоревшего склада. Новый склад площадью 154 тысячи квадратных метров откроется в Ленинградской области в Тосненском районе. Инвестиции в проект составили девять миллиардов рублей.