Киев, 8 февраля, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Киевские власти своими обещаниями о скорой победе Вооружённых сил Украины провоцируют конфликты в обществе. Об этом заявила депутат Верховной рады от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, комментируя инцидент на Западной Украине, в ходе которого толпа избила жительницу посёлка Космач в Ивано-Франковской области, которую местные обвинили в сдаче мужчин военкомам.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

«Жуткая история в Космаче ― это результат параллельной реальности [единого всеукраинского] телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества», ― написала Геращенко в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Депутат возмутилась тем, что глава киевского режима, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский не выступил в Верховной раде, принявшей в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По её словам, принятие проекта «втихаря» только усиливает подобные тенденции.

Депутат предупредила, что украинцы окажутся в шоке, когда столкнуться с реальностью, в которой вместо обещаний про возвращение Крыма им будет грозить наказание за отсутствие в вводимом для военнообязанных реестре.

Как сообщало ИА Регнум, Верховная рада Украины в ходе заседания 7 февраля большинством голосов приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение мер при мобилизации. Всего за законопроект проголосовали 243 депутата, 12 были против, остальные не голосовали или воздержались. Ожидает, что окончательно проект закона примут до 24 февраля, а подпишут в начале марта. Тогда он вступит в силу в апреле.

Правительство законопроект после переработки внесло на рассмотрение в Верховную раду в конце января. Он предполагает, что призывникам будут рассылать электронные повестки, а уклонистов начнут ограничивать в гражданских правах, в том числе арестовывать их банковские счета и лишать права водить автомобиль. Также мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на Украине обяжут всегда носить военный билет, чтобы предъявить в случае необходимости.

Из-за нехватки личного состава на фронте вследствие больших потерь ВСУ мобилизация на Украине проходит всё жёстче. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) уже начали отлавливать будущих бойцов в общественном транспорте и на конечных остановках. В Сети одно за другим появляются видео, где пассажиры конфликтуют с людьми в камуфляже.

Так, 7 февраля в Одессе женщина выгнала из маршрутного такси военкома, который остановил автобус с пассажирами для проверки. На кадрах, снятых на камеру мобильного телефона, видно, что салон машины заполнен людьми, при этом в проходе стоят несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами.

Одна из женщин возмутилась, что из-за остановки она опаздывает на работу. Завязалась словесная перепалка, во время которой военком нецензурно выругался и велел женщине закрыть рот и не возмущаться.

В тот же день стало известно, что продавщицы рынка в посёлке Таирова в Одессе вступились за мужчин и выгнали сотрудников военкомата, устроивших проверку их документов. Сотрудников военкомата нецензурно оскорбили и обвинили в «охоте» за мужчинами, ещё не отправленными в зону боевых действий.