Женева, Швейцария, 8 февраля, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Власти Швейцарии усложнили въезд в страну для российских дипломатов и установили более строгие правила получения визы. Об этом 8 февраля сообщил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

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«Швейцария отменила упрощенный порядок въезда для обладателей российских дипломатических паспортов, обязав их получать визы для краткосрочных поездок в страну», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» дипломат.

Кроме того, добавил постпред, швейцарские власти с осени прошлого года стали требовать предоставления именных приглашений на каждое конкретное мероприятие, проводимое расположенными здесь международными организациями. Гатилов подчеркнул, что это является серьёзным ограничением, так как часто составы делегаций формируются гибко, в них возможны персональные изменения, а сообщать об этом сейчас требуется заблаговременно.

Также из-за ограничений на полёты дипломатам стало труднее добираться в Швейцарию: из-за того, что приходится добираться через третьи страны теперь дорога занимает 15 часов вместо четырёх, как раньше.

«Естественно, все это самым негативным образом сказывается на привлекательности и авторитете Женевы как комфортной «площадки» для проведения международных мероприятий», — отметил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля издание Politico написало, что в 13-й пакет санкций Евросоюза против России может войти ограничение на перемещение российских дипломатов по территории стран организации. Это предложение пытается продвинуть Чехия, однако его трудно реализовать из-за сложностей с контролем за поездками внутри Шенгенской зоны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия даст незамедлительный ответ в случае принятия Евросоюзом такого решения. По мнению дипломата, в Брюсселе уже поняли, что получают соответствующее «вознаграждение» за любые ограничения со стороны ЕС.

Швейцария, несмотря на нейтральный статус и неучастие в Евросоюзе, поддержала антироссийские рестрикции в связи со спецоперацией на Украине. Берн 31 января присоединился к 12-му пакету санкций Евросоюза против России. В очередной пакет рестрикций вошли запреты на импорт российских алмазов. Однако они не обязывают сообщать о денежных переводах компаний в Швейцарии, контролируемых российскими физическими или юридическими лицами, говорится в сообщении.

В декабре власти Швейцарии заморозили российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). Как заявили в швейцарском Госсекретариате экономики, данные — предварительные. Точную актуальную цифру назвать сложно из-за постоянного изменения санкционных списков и судебных дел по заморозке или разморозке активов.

По данным Генпрокуратуры России, Швейцария чаще других стран стала отказывать России в правовой помощи.