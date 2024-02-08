Флорида, США, 8 февраля, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Члены Демократической партии Соединённых Штатов Америки планируют использовать концерты певицы Тейлор Свифт как площадку для предвыборной агитации во Флориде. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Тэйлор Свифт

Согласно информации источника, демократы рассчитывают провести регистрацию избирателей на ближайших выступлениях исполнительницы, а также обратиться к ней с просьбой использовать собственные концерты в качестве платформы для обсуждения социальных проблем, которые поднимаются демократами.

По мнению авторов материала, таким путём члены Демократической партии рассчитывают укрепить своё положение в штате Флорида, который уже долгие годы стабильно голосует за республиканцев. Как в 2016-м, так и в 2020 году в штате победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Президентские выборы в Соединённых Штатах Америки пройдут в ноябре 2024 года. В апреле действующий глава государства Джо Байден заявил о намерении добиться переизбрания. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о своём вступлении в предвыборную гонку ещё в ноябре 2022 года. Как передавало ИА Регнум, 7 февраля о выходе из президентской гонки объявила писательница Марианна Уильямсон, принимавшая участие в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии.