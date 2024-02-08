Симферополь, 8 февраля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Подготовка иска к Украине в связи с энергоблокадой практически завершена в Крыму. Об этом 8 февраля сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым. Россия

«Основная подготовка иска к Украине по энергоблокаде завершена, его претензионная часть сформулирована. Сейчас нашей рабочей группой уточняется ряд последних деталей. Предприятиям и бюджету полуострова был нанесен колоссальный урон», — пояснил Константинов.

Иск, по словам Константинова, планируется подать в суд после проведения итогового совещания рабочей группы, назначенного на конец февраля.

Ущерб от энергетической блокады, нанесённый Крыму Украиной, оценивается более чем в пять триллионов рублей. В ночь на 22 ноября 2015 года на территории Украины были подорваны опоры четырёх ЛЭП, и в результате полуостров полностью остался без энергоснабжения. Ситуацию удалось переломить только после поэтапного пуска энергомоста из Краснодарского края, а также после строительства двух новых ТЭЦ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что арбитражный суд Крыма 25 октября 2023 года удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова. По решению суда ответчики обязаны возместить более 152,6 миллиарда рублей.

Глава комитета крымского парламента добавил, что одновременно с этим идёт подсчёт ущерба по транспортной, банковской и продовольственной блокадам. Константинов подчеркнул, что у жителей полуострова есть все шансы доказать в суде свою правоту. Он отметил, что действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными.