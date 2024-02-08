Москва, 8 февраля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии США почувствовали «запах крови» перед выборами американского президента в ноябре и теперь из принципа блокируют законопроект администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена и демократов о финансировании Украины. Такое мнение 8 февраля высказал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата. В силу этого наиболее радикальная их часть топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект уже из принципа, чтобы показать свою силу и слабость нынешнего Белого дома», — написал он.

На фоне этого инициатива действующей американской администрации выделить Киеву 61 млрд долларов, в том виде, как она существует сегодня, похоже, обречена на провал, добавил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля агентство Reuters сообщило, что Сенат США не одобрил законопроект о выделении дополнительных средств на защиту американских границ, а также на помощь Израилю и Украине. Сенаторы отклонили документ 50 голосами против 49, в то время как для процедурного голосования необходимо было 60 голосов.

Лидеры республиканцев 5 февраля в палате представителей Конгресса США высказались против этого законопроекта, представленного Сенатом. Спикер палаты Майк Джонсон, глава республиканского большинства в палате Стив Скализ, координатор республиканцев Том Эммер и председатель партии Элиз Стефаник раскритиковали документ, назвав его провальным.