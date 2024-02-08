ДНР, 8 февраля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Разведчики группировки «Юг» Вооружённых сил России на артёмовском направлении (ДНР) использовали для уничтожения группы пехотинцев ВСУ переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот», сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Кроме того, они поразили замаскированную позицию украинских войск, на которой находился ПТРК «Джавелин». Российские бойцы перед ударом по огневой точке противника организовали засаду.

Выстрелом «Фагота» и огнем снайперской пары удалось ликвидировать более 10 военнослужащих ВСУ. Кроме того, применялись ударные дроны, которые уничтожили позицию с «Джавелином».

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов ПТРК «Фагот» и «Корнет», в которых служат десантники из Костромы. В ролике речь велась о боях, ведущихся на артёмовском направлении.