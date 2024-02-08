Под Артёмовском разведчики уничтожили из «Фагота» группу пехоты ВСУ
Минобороны: разведчики уничтожили из ПТРК «Фагот» группу украинской пехоты в ДНР
ДНР, 8 февраля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Разведчики группировки «Юг» Вооружённых сил России на артёмовском направлении (ДНР) использовали для уничтожения группы пехотинцев ВСУ переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот», сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Кроме того, они поразили замаскированную позицию украинских войск, на которой находился ПТРК «Джавелин». Российские бойцы перед ударом по огневой точке противника организовали засаду.
Выстрелом «Фагота» и огнем снайперской пары удалось ликвидировать более 10 военнослужащих ВСУ. Кроме того, применялись ударные дроны, которые уничтожили позицию с «Джавелином».
Как сообщало ИА Регнум, 5 января Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов ПТРК «Фагот» и «Корнет», в которых служат десантники из Костромы. В ролике речь велась о боях, ведущихся на артёмовском направлении.