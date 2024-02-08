Париж, 8 февраля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Париж продолжает игнорировать вопросы российской стороны о законности продолжающегося набора наёмников посольством Украины во Франции, сообщил в беседе с «РИА Новости» посол России в Париже Алексей Мешков.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Я дважды спрашивал французов: как это сообразуется с вашим законодательством по наемничеству. Посмотрим, как это будет развиваться… В последнее время наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем», — заявил посол.

Мешков обратил внимание на то, что на главной странице официального сайта посольства Украины во Франции размещена публикация, призывающая иностранных граждан вступить в ряды ВСУ в качестве наёмников. Также к записи приложена форма для заполнения анкеты, в которой в том числе спрашивается про имеющийся боевой опыт и навыки владения огнестрельным оружием.

Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню утверждал, что Париж не имеет возможности запретить своим соотечественникам воевать на Украине. При этом он подчеркнул, что французские граждане, участвующие в вооружённом конфликте, не имеют никакого отношения к вооружённым силам Франции.

Вечером 16 января Вооружённые силы России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове, уничтожив, согласно данным Министерства обороны, свыше 60 иностранных боевиков, ещё 20 были госпитализированы с тяжёлыми ранениями. Как передавало ИА Регнум, позднее Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование в связи с обвинениями в военных преступлениях и преднамеренном посягательстве на жизнь человека. 6 февраля Мешкова вызвали в МИД Франции для демарша в связи с гибелью на Украине двух французских граждан, которые, согласно заявлению французской стороны, занимались волонтёрской деятельностью и гуманитарной помощью.