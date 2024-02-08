Вашингтон, 8 февраля, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Писатель Марианна Уильямсон, принимавшая участие в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, объявила о выходе из президентской гонки. Соответствующее видеообращение Уильямсон опубликовала 7 февраля на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

«Мы говорили от имени тех, кто не может говорить за самих себя в обществе. Мы говорили от имени тех, чья жизнь рушится, хотя бы косвенно, из-за неудачной государственной политики. Мы говорили от имени тех, кто испытывает трудности из-за экологических кризисов, расовых кризисов, кризисов, связанных с преступностью, экономических кризисов. Мы делали все возможное, чтобы пролить немного света на очень темные времена», — сказала писатель.

Уильямсон отметила, что хотя её участие в кампании закончено, но она «внесла свой вклад в большую историю».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, согласно прогнозам, кандидат в президенты США и действующий глава Белого дома Джозеф Байден выиграет праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. По оценкам телеканала CNN, Байден набирает более 96% голосов избирателей, а его оппоненты представитель Миннесоты Дин Филлипс и писатель Марианну Уильямсон получат каждый менее 2% голосов.

При этом ряд однопартийцев Байдена считают низкими его шансы на победу в президентских выборах и переизбрание. Часть демократов беспокоит возраст президента США, которому в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Кроме того, партия теряет голоса избирателей из-за позиции администрации Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта.

Некоторые демократы склоняются к мысли, что экс-президент Дональд Трамп, участвующий в праймериз Республиканской партии, способен значительно успешнее справиться с обязанностями главы государства.