Наступивший 715-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обнародованием деталей штурма села Весёлое в Донецкой народной республике (ДНР) российскими десантниками. Как сообщил 8 января «РИА Новости» боец с позывном «Пилот», штурмовики несколько недель отрабатывали детали операции по предоставленным данным разведки, заранее знали карту местности противника и его маршрут. Поэтому когда 18 января при поддержке авиации и артиллерии началось освобождение села, бойцы уже знали, что будут делать.

Десантник пояснил, что наступательные действия начали на рассвете. Подобравшись к одному из окопов, российские бойцы увидели личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) спящим. Разрубив боевиков выстрелами, штурмовики ВС РФ предложили им сдаться, а после отказа — выполнили поставленную задачу — зачистили окоп. Это необходима для того, чтобы основная группа ВС РФ смогла закрепиться и улучшить позиции в случае атак со стороны противника, сказал боец с позывном «Пилот».

Тем временем на купянском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Запад» уничтожили долговременные укрытия противника.

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По словам командира огнеметной роты с позывным «Урал», эта машина зарекомендовала себя на всем протяжении СВО как очень эффективное и мощное оружие и украинские боевики её очень боятся».

Американский YouTube-канал Defence TV продемонстрировал видеосюжет об эффективной работе новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» ВС РФ. Авторы утверждают, что эти установки вызвали ужас у ВСУ.

Отмечается, в частности, что эта огнеметная система с легкостью громит тщательно укрепленные позиции украинских войск потому, что её нельзя назвать обычным вооружением — она выходит за рамки этого понятия.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.

https://regnum.ru/news/3865506