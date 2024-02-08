Тель-Авив, Израиль, 8 февраля, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Высокие потери среди мирного населения сектора Газа из-за действий Израиля признал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве. Об этом 7 февраля сообщает телеканал ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

По словам Блинкена, дальнейшей эскалации конфликта способствует в том числе риторика некоторых израильских чиновников. Высказывания такого рода усугубляют международную напряженность, в том числе на уровне поддержки Израиля со стороны союзников, и усиливают давление на его безопасность.

«Я сказал премьер-министру (Биньямину Нетаньяху. — Прим. ред.) и другим израильским официальным лицам, что ежедневный ущерб, который продолжает наноситься невинному гражданскому населению, остается слишком высоким», — отметил Блинкен.

Кроме того, американский госсекретарь указал, что готовность палестинского движения ХАМАС к временному прекращению огня даёт надежду на компромисс. Блинкен выразил надежду на то, что конфликтующие стороны смогут прийти к соглашению для прекращения насилия и установления мира в регионе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, служба внешней разведки страны получила через Катар ответ ХАМАС по новой сделке по освобождению заложников. Участвующие в переговорах стороны подробно изучают детали ответа палестинской стороны.

При этом ещё 21 января израильский премьер-министр заявил, что Тель-Авив отвергнет требование ХАМАС о прекращении военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в обмен на освобождение всех израильских заложников. Нетаньяху пояснил, что если правительство примет такое решение, то это обесценит гибель израильских военных в секторе Газа.