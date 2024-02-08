Москва, 8 февраля, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, предположительно, выступит с посланием Федеральному собранию в конце месяца, 27–28 февраля. Об этом в четверг сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники в губернаторском корпусе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно информации одного из собеседников агентства, командировка в Москву у губернатора одного из восточных регионов России запланирована на 27 февраля. Ещё один источник, знакомый с расписанием главы другого региона, сообщил, что обращение российского лидера состоится 28 февраля. При этом отмечается, что дата пока ещё под вопросом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что российский лидер может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля — начале марта. Представитель Кремля также обещал своевременно проинформировать о том, когда эта дата станет известна.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Оглашение послания, ставшего первым с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине, теме которой глава государства уделил большое внимание, проходило в Гостином дворе и продолжалось почти два часа.