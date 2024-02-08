Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки назвал важнейшей страной с мире американский лидер Джозеф Байден на встрече со спонсорами в рамках предвыборной кампании в Нью-Йорке. Его слова цитирует 7 февраля пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы — важнейшая страна. Это действительно так. Что будет, если США отойдут в сторону? Что случится на Ближнем Востоке? Что произойдет с Тайваньским проливом? Что будет в Азии? И что станет с Украиной?» — такие риторические вопросы задал глава Белого дома.

Кроме того, политик назвал американцев «критически важной нацией».

Ранее ИА Регнум сообщало, что ряд однопартийцев президента США Байдена посчитал достаточно низкими его шансы на победу в президентских выборах. Члены Демократической партии в первую очередь обеспокоены возрастом президента, которому в ноябре исполнился 81 год. Кроме того, партия теряет голоса избирателей в связи с позицией администрации в отношении палестино-израильского конфликта.

Результаты социологического опроса, проведенного и опубликованного 5 февраля исследовательской организацией Rasmussen Reports, свидетельствуют, что 59% опрошенных граждан США считают, что умственные способности главы Белого дома Джозефа Байдена заметно снизились.