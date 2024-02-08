Вашингтон, 8 февраля, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Российские военные поразили тщательно укрепленные позиции украинских войск с использованием новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», сообщил американский YouTube-канал Defence TV.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Авторы канала отметили, что эти установки вызвали ужас у ВСУ. При ударе системы бойцы Вооружённых сил России уничтожили личный состав противника, который укрывался на этих позициях.

В Defence TV также рассказали, как ТОС-2 эффективно разрушает фортификационные сооружения противника. Подчеркивается, что эта огнеметная система нельзя назвать обычным вооружением, поскольку она выходит за рамки этого понятия.

Установку ТОС-2 разработало научно-производственное объединение «Сплав» имени Ганичева (Тула), находящееся под управлением «Технодинамики». Предшественницами этой установки являются огнемётные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Минобороны России показало боевую работу ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации.

31 октября стало известно о том, что Вооружённые силы России, применив тяжёлые огнемётные системы (ТОС), поразили опорные пункты и укрытия украинских войск в районе населённого пункта Ивановка на купянском направлении. Ударам подверглись позиции 32-й механизированной бригады ВСУ.

6 февраля 2024 года появилась информация о том, что обновлённой тяжелой огнеметной системе ТОС-3 дали название «Дракон». Соответствующую заявку подал Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»).