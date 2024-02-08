Оттава, 8 февраля, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Мужчину, угрожавшего в социальной сети убийством премьер-министру Канады Джастину Трюдо, задержала национальная полиция страны. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба канадского ведомства.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

Уточняется, что по итогам расследования, проведенного Королевской канадской конной полицией (КККП) 31 января предъявлено обвинение мужчине в связи с угрозами, опубликованными в социальных сетях. Обвиняемый, 30-летний Пол Клариссу из Монреаля, подозревается в том, что угрожал убийством премьер-министру Канады Трюдо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

В полиции пояснили, что задержание было произведено после «непродолжительного расследования», которое сотрудники КККП провели, получив сообщения об угрозах. Какого рода были эти угрозы, не уточняется, но сотрудники полиции посчитали их серьёзными для безопасности Трюдо.

Обвиняемый предстанет перед судом 7 февраля. Ему предъявлено соответствующее обвинение в высказывании угроз. Какое наказание может грозить мужчине, не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция Словакии задержала 64-летнего мужчину, который угрожал устроить стрельбу, подобную случившейся в Карловом университете в Праге. Злоумышленник позвонил в службу спасения и предупредил о своих планах устроить то, что произошло в Праге. Вскоре он был задержан в городе Жилине на северо-западе страны.