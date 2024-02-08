Багдад, 8 февраля, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Международная коалиция во главе с США подрывает все существующие договоренности между сторонами, нанеся удары по восточным районам Багдада, говорится в заявлении официального представителя Объединенного оперативного командования Вооружённых сил Ирака Тахсина аль-Хафаджи. Об этом сообщило агентство INA.

Jayel Aheram Ирак

Аль-Хафаджи назвал атаку на иракскую столицу нескрываемым актом агрессии. По его словам, действия США и коалиции угрожают безопасности Ирака и нарушают суверенитет республики.

Представитель командования также выразил мнение, что указанное нападение приведёт к опасным последствиям для всего региона.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля армия США и вооружённые силы коалиции ударили по 85 объектам проиранских группировок в Ираке и Сирии. Атака стала ответом на нападение на американскую базу в Иордании, которое произошло в конце января и унесло жизни троих американских военнослужащих.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью авиаударов США является дальнейшее разжигание конфликта на Ближнем Востоке. Она добавила, что такие действия демонстрируют агрессивную сущность политики Вашингтона.

4 февраля телеканал CNN со ссылкой на Пентагон проинформировал, что США поразили 84 из 85 целей в ходе авиаударов по Ираку и Сирии. 5 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал международное сообщество осудить атаки на объекты в Сирии и Ираке.

Власти США признали, что Белый дом не уведомлял заранее правительство Ирака о намерении нанести авиаудары по целям на территории этой страны.