Донецк, 8 февраля, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Танкист Вооружённых сил России Николай Моисеев сутки в одиночку сдерживал атаки украинских подразделений, не давая противнику прорваться в расположение российских войск. Об этом 7 февраля сообщила «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Рядовой самоотверженно защищал позиции батальона в наиболее прорывоопасных зонах. Моисеев не позволил противнику продвинуть ни на пядь», — говорится в материале.

Отмечается, что в ходе боёв российский военнослужащий, выполнив задачу по обороне позиций, уничтожил три танка противника и десятки солдат противника.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года в Сети появились кадры того, как экипаж танка «Алёша», действуя на запорожском направлении, в одиночку встретил и уничтожил наступающую колонну бронетехники Вооружённых сил Украины. Благодаря слаженным действиям экипажа при поддержке артиллерии противник, помимо техники, потерял более сотни военных.

1 августа глава Министерства обороны России Сергей Шойгу представил экипаж танка к государственным наградам, отметив героизм и мужество российских военных. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал ситуацию с остановившим колонну бронетехники ВСУ российским танком уникальной и подчеркнул, что эту историю стоит разбирать в учебниках.