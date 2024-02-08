Токио, 8 февраля, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Задымление заметили на первом энергоблоке АЭС «Цуруга» в префектуре Фукуи в центральной части Японии. Об этом 8 февраля сообщил телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Информация о задымлении поступила около 06:30 по местному времени 8 февраля. Дым появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. По данным полиции, пожарной охраны и оператора станции, энергетической атомной компании Японии, пострадавших в результате задымления нет.

Уточняется, что с 2017 года реактор находится на стадии вывода из эксплуатации, специалисты проводят на объекте работы по демонтажу реактора.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на аварийной японской АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды. По данным СМИ, утечка воды с содержанием радионуклидов произошла на оборудовании по очистке радиоактивной воды. Попадание в океан радиоактивной воды после утечки на АЭС не зафиксировано.

В августе 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило данные о том, что Япония начала сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Китай выступил против сброса Японией воды с аварийной АЭС и потребовал прекратить это процесс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны рассчитывают на то, чтобы Япония предоставила всю необходимую информацию о сбросе воды в океан с «Фукусимы-1».