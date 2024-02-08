Кито, 8 февраля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Конституционный суд Эквадора признал законным проведение эвтаназии в стране, сообщила газета El Universo.

ru.torange.biz Эвтаназия

Так судебная инстанция ответила на обращение Паолы Ролдан, которая страдает боковым амиотрофическим склерозом. Из-за болезни женщина почти полностью парализована, и её жизнь поддерживается за счёт аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Суд постановил, что статью уголовного кодекса Эквадора, предусматривающую тюремный срок за убийство, нельзя применять в отношении медикам, которые проводят эвтаназию. В течении двух следующих месяцев эквадорское министерство здравоохранения должно будет разработать регламенты проведения эвтаназии.

При этом уполномоченного по правам человека в Эквадоре обязали подготовить за полгода закон об эвтаназии, который рассмотрит парламент республики.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2015 года Верховный Суд Канады разрешил канадским медикам проводить эвтаназию. Эта процедура находилась под запретом в стране с 1993 года.

В декабре 2022 года 37-летнюю жительницу Канады, которая годами добивалась лечения от тяжёлой болезни, получила эвтаназию. Незадолго до этой процедуры её сняли в ролике, пропагандирующем указанный способ умерщвления.

В июне 2022 года в Италии провели первую в стране процедуру эвтаназии. Её подвергли 44-летнего пациента, который был полностью парализован в течение 12 лет.